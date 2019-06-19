Обеспечение петербуржцев высокооплачиваемой работой и социальная помощь являются приоритетными для городских властей

Среди приоритетов в работе петербургского правительства сегодня – обеспечение жителей высокооплачиваемыми рабочими местами и адресной социальной помощью. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов в ходе рабочего визита на производственную площадку АО «Концерн НПО «Аврора».

По словам господина Беглова, 2018 год город завершил с профицитом в 10 млрд руб., а в первом квартале текущего года рост петербургской промышленности оказался в два с лишним раза выше, чем ранее. Врио губернатора добавил, что город заинтересован в том, чтобы подобные НПО «Аврора» предприятия наращивали производственные мощности.