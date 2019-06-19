Экспорт военной продукции из Татарстана превысил $500 млн

Портфель экспортных заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Татарстана превышает $500 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора АО «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Он выразил надежду на увеличение военных контрактов на поставки продукции предприятий Татарстана, отметив, что в ней «заинтересованы десятки стран, в основном из Азии и Ближнего Востока».

В Татарстане более половины предприятий ОПК установили военно-техническое сотрудничество с другими странами. В частности, по их заказам заводы в регионе производят вертолеты (Ми-17 и «Ансат»), корабли («Торнадо», «Сарсар» и «Гепард-3.9»), бронеавтомобили «Тайфун-К» и боеприпасы.

“Ъ-Казань”