В Челябинской области при столкновении автобуса и бензовоза на трассе М-5 погибли два человека

В Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» при столкновении рейсового автобуса и бензовоза погибли два человека. Еще несколько пассажиров, в том числе ребенок, получили различные травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около 18 часов сегодня на 1750 км трассы М5 (поворот на Златоуст). Произошло боковое столкновение автобуса, ехавшего из Златоуста в Челябинска, и грузового автомобиля SCANIA (бензовоз). В результате аварии погибли два пассажира, травмированы восемь человек, в том числе один ребенок. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региона, ранения получили пять человек, в том числе водитель и несовершеннолетний. Пострадавшие госпитализированы в больницы в ГБ №1 и ГБ №2 Златоуста. Всего в автобусе находились 12 человек вместе с водителем. Причины и обстоятельства ДТП, личности пострадавших и диагнозы устанавливаются.

Глава региона Алексей Текслер поручил областному минздраву организовать всю необходимую медицинскую помощь раненым. Санитарная авиация готова подключиться при необходимости, сообщает телеграм-канал пресс-службы правительства Челябинской области.