Две станции снеготаяния в Нижнем Новгороде обойдутся в 228 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала условия концессионного соглашения о создании и эксплуатации двух станций снеготаяния с ООО «Городские инженерные системы» (ГИС, дочернее общество «Нижегородского водоканала»).

Срок действия соглашения составит 10 лет ООО ГИС обязано привлечь в строительство двух станций в Нижегородском и Приокском районах 228,9 млн руб. собственных или заемных средств. В случае, если выручка концессионера от платы за прием вывозимого с улиц города снега будет ниже плановой, администрация как концедент будет обязана «принять меры для поддержания финансовой устойчивости концессионера» и дальнейшей реализации концессии. Если ГИС будет получать сверхплановую выручку, предусмотрен расчет процентов концессионной платы в бюджет города.

Иван Сергеев