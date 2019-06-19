Городская администрация оспаривает регистрацию земельного участка под элитный ЖК

Администрация Нижнего Новгорода обратилась с иском к региональному управлению Росреестра с просьбой признать незаконной постановку на кадастровый учет земельного участка площадью 5,8 тыс. кв. м на улице Гоголя с разрешенным видом использования «под многоквартирную застройку». В квартале улиц Малая Покровская, Заломова, Нижегородская и Гоголя ведется строительство ЖК «Дворянский». Согласно выписке из ЕГРН, данный земельный участок был сформирован в апреле 2018 года по строительство домов № 2,3 по генплану.

Как пояснили “Ъ-Приволжье” в городской администрации, договор о развитии застроенной территории с ООО «ЭлитСтрой» был заключен еще в 2013 году. Однако постановка на учет участка с кадастровым номером 52:18:0060040:1042 была произведена «без достаточных правовых оснований». Его сформировали за счет объединения неразграниченных земель и двух муниципальных участков, пояснили в городском департаменте градостроительного развития. Поэтому власти в судебном порядке хотят исправить эту ошибку, сняв спорный участок с кадастрового учета. Однако данный квартал по-прежнему относится к перспективным территориям, подлежащим развитию по договору об РЗТ, заключили в администрации. Застройщик привлечен к спору третьим лицом вместе с минимущества области.

Иван Сергеев