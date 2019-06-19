Бюджет Нижнего Новгорода увеличили на 1,1 млрд рублей

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили внесение очередных изменений в муниципальный бюджет на 2019 год. Доходную и расходную части увеличат на 1,1 млрд руб. до 33,9 млн руб. и 35,3 млн руб. соответственно, сообщает пресс-служба гордумы. Дефицит сохранится на уровне 1,4 млн руб.

В бюджет дополнительно поступит 356 млн руб. межбюджетных трансфертов для расселения аварийного фонда. Как сообщалось ранее, на сокращение доли загрязненных сточных вод в бюджете предусмотрено 316,5 млн руб., на строительство детсадов и школ – 310 млн руб.

Кроме того, принято решение направить на компенсацию вырубки деревьев на площадках под строительство школ 10,8 млн руб., на проведение довыборов в гордуму осенью 2019 года – 12,1 млн руб. Еще 83,5 млн руб. решено перераспределить между департаментами администрации города.

Анастасия Еремина