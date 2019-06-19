В Челябинской области начали разрабатывать бренд региона

Эксперты «Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территории бизнеса» начали работать над созданием бренда «Сделано в Челябинской области». Об этом на международном форуме «Экспорт и инвестиции» в Челябинске рассказала руководитель центра поддержки экспорта фонда Юлия Барышева.

«У нас в “Стратегии-2035” прописано создание бренда. Ответственность за это несут Центр поддержки экспорта, минэкономразвития области. В этом году мы разрабатываем бренд – логотип, товарный знак и так далее. В следующем году будет разрабатываться маркетинговая стратегия по выводу этого бренда за границу»,- рассказала Юлия Барышева.

Отмечается, что бренд «Сделано в Челябинской области» будет использоваться для продвижения на внешних рынках продукции местных производителей. Это позволит предпринимателям меньше вкладывать в маркетинг и рекламу своей торговой марки: потенциальные партнеры будут идентифицировать их по узнаваемому региональному бренду.