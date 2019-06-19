Администрация Саратова подготовила техзадание проекта скоростного трамвая

В Саратове делают «все возможное» для создания в городе скоростного трамвая. Об этом заявил заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов, комментируя заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина о планах по выделению на исполнение первого этапа проекта 250 млн руб.

По словам господина Кузнецова, на данный момент подготовлено техническое задание на проектирование строительства. Аукционные процедуры планируют начать на этой неделе. Конкурс будет объявлен после получения государственной экспертизы проекта.

Марина Ковалева