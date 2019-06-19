Губернатор Пензенской области объявил о нормализации ситуации в Чемодановке

Ситуация в селе Чемодановка Бессоновского района, где в результате конфликта между жителями пять человек получили ранения, один из которых впоследствии скончался, нормализована. Об этом депутатам законодательного собрания Пензенской области сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, для обеспечения безопасности бойцы Росгвардии и полицейские ведут круглосуточное дежурство.

Господин Белозерцев призвал депутатов активизировать работу с населением в избирательных округах для решения проблем жителей.

Иван Сергеев