СМИ: Теракт в петербургском метро спонсировали из Турции

Взрыв в петербургском метро в 2017 году проспонсировали из Турции. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры РФ. На осуществление теракта было выделено $2,5 тыс. Деньги были переведены смертнику Акбаржону Джалилову.

По данным обвинения, за финансирование террористического акта и связь с организаторами преступления отвечали Акрам и Аброр Азимовы. Вербовщик находился в Стамбуле.

Акрам Азимов, кроме того, занимался фальсификацией документов.

Напомним, что теракт в метро был совершен 3 апреля, в вагоне поезда, между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, более 100 пострадали.