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Андрей Фалейчик вступил в должность мэра Копейска

Глава Копейска Андрей Фалейчик сегодня принес присягу и официально вступил в должность.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, приветственный адрес за подписью врио губернатора Алексея Текслера на церемонии зачитал и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль. В тексте говорилось, что «необходимо придать динамику экономическим процессам, серьезно поработать над инвестиционной привлекательностью территории, уделить пристальное внимание вопросам социальной сферы, обновлению коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры».

Андрей Фалейчик был избран на должность главы Копейска депутатами городского собрания 14 мая, его поддержали единогласно. До этого он был заместителем главы, а затем исполняющим обязанности градоначальника. До февраля этого года господин Фалейчик работал заместителем министра строительства Челябинской области.

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