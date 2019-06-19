Чиновников обязали привлечь в Челябинскую область $18 млн по экспортным контрактам

В 2019 году Российский экспортный центр включил Челябинскую область в пятую высшую группу по уровню экспортного потенциала. Перед «Фондом развития предпринимательства – Территорией бизнеса» была поставлена задача по активному привлечению в экономику региона иностранного капитала. По итогам года должны быть заключены контракты на $18 млн. Об этом на международном форуме «Экспорт и инвестиции» в Челябинске рассказала директор по инвестициям и экспорту фонда Анна Комарова.

«На 2019 год 900 экспортных услуг у нас стоят в KPI и совокупная сумма экспортных контрактов всех субъектов малого и среднего предпринимательства – $18 млн. Мы сейчас находимся в пятой группе по мнению Российского экспортного центра, это самая высокая группа с большим экспортным потенциалом. Нам установлены одни из самых высоких KPI в России. Мы сейчас активно вовлекаем наших предпринимателей в экспорт», - отметила Анна Комарова. По ее словам, в первом квартале 2019 года предприниматели из Челябинской области заключили экспортные контракты на $2 млн. «Мы ежеквартально защищаем перед Российским экспортным центром наши результаты. На данный момент у нас все в графике двигается», - добавила Анна Комарова. В 2018 году при содействии «Территории бизнеса» в Челябинской области удалось заключить экспортных контрактов на $6,5 млн.