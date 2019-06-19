Больной онкологией житель Кубани получил лекарства после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Щербиновского района провела проверку информации, размещенной на одном из федеральных телеканалов, о необеспечении лекарственными средствами жителя одного из хуторов Екатериновского сельского поселения, сообщает краевая прокуратура. Сейчас больной онкологией получил все жизненно необходимыми для лечения препараты.

Сотрудники ведомства установили, что больной неоднократно обращался в медицинское учреждение, однако лекарства ему так и не были предоставлены. Прокурор района подал в суд иск с требованием признать незаконным бездействие руководства Щербиновской центральной районной больницы и регионального минздрава.

Ранее в программе «Сегодня» телекомпании НТВ сообщалось о жалобах больных из нескольких регионов России, включая Краснодарский край, на недостаток жизненно необходимых лекарственных средств. Обращения поступили на прямую линию Президента РФ. Руководитель СКР Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в этом вопросе. Сообщалось, что житель Кубани не мог получить препараты на протяжении четырех месяцев.

Андрей Ульченко