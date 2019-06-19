Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» менеджеру «Татнефти»

Компания Fletcher Group Holdings миллиардера Владимира Лисина вышла из состава акционеров банковской группы «Зенит». Это решение было принято в рамках политики по выходу из непрофильных инвестиций, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель организации. Доля компании составляла 5,8%.

Новым владельцем пакета акций стал начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти» и старший вице-президент банка «Зенит» Александр Тищенко. «Это моя личная инициатива и инвестиция. Поскольку я отвечаю в "Татнефти" за развитие банковской группы "Зенит", естественно, верю в то, что группа будет развиваться, поэтому считаю разумным личные инвестиции в акции "Зенита"»,— сказал он о сделке.

В 2007 году Fletcher Group Holdings приобрела 14,4% акций банка «Зенит». После этого доля компании в организации снижалась.

Напомним, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин входит в список 500 богатейших людей мира по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $21,3 млрд.