Зампредом Законодательного Собрания Оренбуржья стал Александр Куниловский

Фото: Законодательное собрание Оренбургской области

Александр Куниловский избран заместителем председателя Законодательного Собрания Оренбургской области. Его кандидатуру поддержали большинство парламентариев. Об этом сообщает региональный парламент.

«На этом посту Александр Куниловский сменил Олега Димова, который в апреле текущего года был назначен исполняющим обязанности вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике»,– говорится в сообщении.

Александр Куниловский остается депутатом Законодательного Собрания региона последние четыре созыва. Сейчас он руководит комитетом по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти и выступает в качестве заместителя руководителя фракции «Единая Россия».

Георгий Портнов