Медведев уточнил условия для повышения тарифов ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое не даст необоснованно повышать цены на коммунальные услуги выше уровня прогнозируемой инфляции, говорится на сайте правительства.

В регионах уже действуют предельные индексы роста цен на коммуналку, пояснил премьер, но из них есть исключения, и далеко не всегда справедливые. «Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой»,— сказал господин Медведев.

Ранее Росстат сообщил, что оплата услуг ЖКХ является проблемной для 15 процентов россиян. Как показало исследование, чтобы «сводить концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб.

Подробнее о новых выводах Росстата читайте в материале “Ъ” «Домохозяйства не экономят».