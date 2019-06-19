Долю муниципалитета в СК «Олимпия» предварительно оценили в 105 млн руб.

На заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты гордумы Перми поддержали возможность выкупа у муниципалитета доли в СК «Олимпия». По данным начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Михаила Берникова, долю в уставном капитале в размере 21,4% предложат правительству Пермского края на преимущественных условиях как совладельцу. Доля на данный момент оценивается в 105 млн руб., но вскоре будет проведена независимая оценка.

Напомним, поправка о выделении средств в краевом бюджете на выкуп доли внесена в заксобрание Пермского края. Согласно ей, предполагается потратить на выкуп доли 179,5 млн руб. По мнению замглавы городской администрации Виктора Агеева, сделка «очень выгодна для Перми». С ним согласился и господин Берников, указавший, что за последние пять лет город получил дивиденды от СК в размере всего лишь 8,6 млн руб.

На низкую оценочную стоимость доли указал депутат Арсен Болквадзе: «Четверть «Олимпии» стоит не 200 и не 300 млн руб. Надо выставлять долю на торги. Что плохого в частном инвесторе?». По словам Михаила Берникова, преимущественное право выкупа получит правительство Пермского края и только при его отказе объект будет выставлен на аукцион с начальной стоимостью 170-180 млн руб.

Напомним, ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» создано в 2006 году путем реорганизации одноименного ОАО. Учредителями являются Пермский край в лице минимущества (78,6%) и город Пермь в лице департамента имущественных отношений (ДИО) (21,4%). Изначально мэрия Перми и правительство края владели по 50% ООО. Однако в 2006 году краевое правительство погасило за ООО кредит, взятый обществом на строительство комплекса. Доля муниципалитета была размыта.