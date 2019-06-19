Имущественный комитет гордумы поддержал передачу Пермской епархии земельного участка зоопарка

На заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты гордумы поддержали безвозмездную передачу недвижимости на ул.Монастырской, 10 и соответствующего земельного участка в собственность Пермской епархии.

Согласно докладу начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Михаила Берникова, реставрируемый Спасо-Преображенский собор и прилегающие здания формируют один ансамбль, на территории которого сейчас расположена часть зоопарка. Чтобы получить положительное заключение Госэкспертизы для реконструкции, Спасо-Преображенскому собору необходимо иметь большую площадь земельного участка. По словам депутата Ирины Горбуновой, ранее прокуратура выступила с замечаниями, связанными с тем, что в структуре передаваемого имущества отсутствуют объекты религиозного назначения. Однако тот факт, что земельный участок и недвижимость формируют один ансамбль, снимает это противоречие.

Представитель Пермской епархии заверил, что после передачи объекта зоопарк продолжит безвозмездно пользоваться территорией до переезда.

Против передачи выступил депутат Геннадий Сторожев: «РПЦ ведет себя как рейдерский захватчик. Галерея на птичьих правах, краеведческий музей выгнали, теперь претендует на площадь зоопарка». Остальные депутаты поддержали передачу имущества.