Фонтан 30-летия Победы в Самаре отремонтируют за 29,8 млн рублей

Определен победитель торгов на ремонту фонтана 30-летия Победы в Самаре. Подрядчиком выступит инженерно-строительная компания «Гелиос». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания запросила за свою работу 29,8 млн руб. Деньги будут выделены из муниципального бюджета.

В числе прочего подрядчику предстоит демонтировать панно пола фонтана и декоративный слой георгиевской ленты из мозаичной смеси, обустроить гидроизоляцию и восстановить часть объекта в виде георгиевской ленты. После этого компания вручную нанесет на поверхность фонтана художественное панно из цветного непрозрачного («глушенного») стекла толщиной 8-10 мм и смонтирует светильники и светодиодную ленту, а затем подготовит объект к запуску.

Работы по восстановлению фонтана начались в мае 2017 года. Жители города обратили внимание на то, что объект был демонтирован. А один из авторов проекта фонтана, Владимир Борисов, назвал действия чиновников вандализмом. После этого власти Самары пообещали, что объект будет восстановлен в первоначальном виде.

Георгий Портнов