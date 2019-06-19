Госстройнадзор выдал разрешение на ввод двух детсадов в Петербурге

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию двух детских садов в Выборгском и Невском районах города. Первое дошкольное заведение построено для жителей района «Северная долина» и расположено по адресу: улица Федора Абрамова, д. 16, к. 2. Второе располагается в муниципальном округе «Народный» на Русановской улице, д. 16, к. 2, сообщили в Госстройнадзоре.

Оба детских сада должны принять первых воспитанников 1 сентября этого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольному удалось привлечь на строительство соцобъектов в Петербурге федеральные средства из резервного фонда правительства РФ. Речь идет о 10,6 млрд рублей, которые пойдут на выкуп помещений в разных районах города.