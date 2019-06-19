Застройщик ЖК «Янтарь» и ЖК «Аметист» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края открыл конкурсное производство в отношении ООО «Специализированное строительно-монтажное управление «Краснодар» сроком на шесть месяцев, решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Процедура наблюдения в отношении общества была введена в мае прошлого года. С иском в суд обратился Александр Орлов, застройщик оказался должен ему около 2,8 млн руб. Как сообщают СМИ, «ССМУ “Краснодар”» строит в Краснодаре ЖК «Янтарь», расположенный на ул. Березанской, и ЖК «Аметист» по ул. Шоссе Нефтяников. По данным ИА KrasnodarMedia, дольщики этих недостроенных объектов обратились на прямую линию с Президентом Путиным с просьбой о помощи. «Нас вывели в банкротство и все от нас отказались. Мы не можем ни до кого достучаться. Помогите нам!», — сообщили они.

По данным «СПАРК-Интерфакс» ООО «ССМУ “Краснодар”» зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. 60% акций предприятия принадлежит Юрию Клещенко. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, общество входит в ГК «СМУ “Краснодар”». Руководит холдингом также господин Клещенко. В январе этого года он был помещен в СИЗО, его подозревают в незаконных операциях с кредитными средствами.

Андрей Ульченко