В Краснодаре в этом году запустят две новые котельные

К началу ближайшего отопительного сезона в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию 2 новые котельные. Их строительство ведет филиал АО «АТЭК» - «Краснодартеплоэнерго», сообщает пресс-служба мэрии. На совещании в администрации Краснодара глава города Евгений Первышов обозначил важность своевременной подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 гг.

«Город-миллионник обязательно должен быть с паспортом готовности к отопительному сезону. Эта готовность - итог слаженной работы администрации, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб города», - заявил мэр.

Помимо строительства новых котельных, «АТЭК» планирует отремонтировать 17 котлов, более 10 км тепловых сетей, более 30 дымовых труб и здания 47 котельных.

Марат Бабаев