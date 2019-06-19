В России отзывают спорткары Chevrolet из-за проблем с усилителем руля

Компания Chevrolet отзывает в России 191 автомобиль, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся моделей 182 экземпляров Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, с декабря 2016 года по январь 2019 года. На указанных машинах выявлена неисправность электроусилителя руля, который может самопроизвольно отключаться.

Для устранения неисправности официальные дилеры Chevrolet проведут замену рулевой рейки в сборе. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.