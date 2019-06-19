Суд в Петербурге отказал «Трансаэро» во взыскании 26 млн рублей с аэропорта Внуково

Арбитражный суд Северо-Западного округа в Петербурге отказал банкротящейся авиакомпании «Трансаэро» по четырем кассационным жалобам по искам к московскому аэропорту Внуково на общую сумму 26,3 млн рублей. В них авиаперевозчик требовал отменить решения нижестоящей инстанции и обязать аэропорт вернуть деньги за обслуживание самолетов, сообщает ТАСС.

Напомним, что в октябре 2015 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро» из-за того, что авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд руб. В 2017 году «Трансаэро» была признана банкротом.

Подробнее о том, как банкротилась авиакомпания «Трансаэро» — в материале «Ъ».