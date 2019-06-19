Нижегородские депутаты отложили рассмотрение вопроса о вольерной охоте

Рассматриваемые в государственной думе РФ изменения в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», касающиеся вольерной охоты, превращают ее в «обычную бойню», считает глава нижегородского экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. Об этом он заявил сегодня в ходе заседания комитета по экологии в областном заксобрании, на котором нижегородским депутатам было предложено рассмотреть федеральную законодательную инициативу.

По словам господина Каюмова, экологическое сообщество встретило законодательную инициативу очень негативно. Законопроект разрешает охоту на огороженных участках площадью минимум в 50 га. В этих условиях у животного просто не остается шансов на выживание.

«С таким же успехом можно охотиться прямо на птицефабриках или на фермах по разведению свиней и крупного рогатого скота»,– уверен господин Каюмов. В результате депутаты приняли решение пока не поддерживать законодательную инициативу, а вместо этого еще раз обсудить этот вопрос с представителями охотничьих хозяйств.

Напомним, поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» весной 2019 года в Госдуму РФ внесли председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев, член комитета Максим Щаблыкин, а также первый зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник. Позже в число инициаторов закона вошли еще несколько представителей Совета Федерации и депутатов Госдумы среди которых был и представитель Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

В соответствии с законопроектом, при наличии специального документа, подтверждающего заключение договора «об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства», можно будет отстреливать животных в полувольных условиях. При этом площадь вольера, где будет находиться животное, должна быть не менее 50 га.

Андрей Репин