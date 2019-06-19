Прокуратура добивается признания незаконной передачи муниципальных автобусов ООО «СамараАвтоГаз»

Заместитель прокурора Самарской области обратился с иском к самарскому департаменту транспорта и ООО «СамараАвтоГаз». Надзорное ведомство добивается признания незаконными контрактов между городской администрацией и компанией на регулярные перевозки по ряду муниципальных маршрутов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Самарской области.

Муниципальные контракты касаются автобусных маршрутов №№1, 6 – 8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79, а также №№3, 5д, 21, 22, 26, 30, 32, 35 – 38, 52, 55, 65, 66, 76. В качестве третьих лиц в процессе участвуют Управление Федеральной антимонопольной службы Самарской области и городской департамент финансов и экономического развития. Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 21 июня текущего года.

В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

В октябре минувшего года УФАС по Самарской области возбудило в отношении главы Самары Елены Лапушкиной дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В нарушении ст. 16 Закона о защите конкуренции также подозревался департамент управления имуществом и департамент транспорта городской администрации, МП «Пассажиравтотранс» (МП «ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» (ООО «САГ»).

Георгий Портнов