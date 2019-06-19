В Рособрнадзоре допустили появление индивидуальных заданий на ЕГЭ

Школьники в перспективе могут получать индивидуальные варианты заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут генерироваться автоматически, заявили в Рособрнадзоре. Однако это потребует «дополнительной отработки технологии, создания защищенных каналов связи и расширения банка заданий ЕГЭ» (цитата по «Интерфаксу»).

Перед этим газета «Известия» сообщила, что правительство намерено сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ (Основного государственного экзамена) индивидуальными при помощи компьютерных технологий.

В ведомстве отметили, что такая система уже прорабатывается и она будет «абсолютно защищена от возможности утечек КИМ (контрольно-измерительных материалов.—“Ъ”)», поскольку они будут составляться перед самым началом экзамена.

Технологию протестировали при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) среди четвертых классов. Варианты заданий автоматически создавались для каждой школы. «Массовое внедрение технологии автоматической генерации индивидуальных вариантов КИМ возможно только после проведения многократных масштабных апробаций»,— добавили в Рособрнадзоре.

В нынешнем году при проведении ЕГЭ в Ивановской области произошел технический сбой, из-за которого экзамен чуть не сорвался в двух школах. В регионе тестировали новую технологию передачи экзаменационных материалов по защищенным каналам связи.

Подробнее о случившемся — в публикации “Ъ” «Математика на это не рассчитывала».