Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года, до 1 марта 2022-го, сообщается на сайте нижней палаты.

С поручением разработать соответствующий законопроект в апреле выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь о работе правительства перед Госдумой. В мае глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес документ в нижнюю палату парламента.

«Дачная амнистия» действовала с 2006 года и закончилась 1 марта 2019-го. Она предусматривала упрощенный порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, построенные до 30 октября 2001 года.

Подробнее о том, как продлевали льготный режим, читайте в публикации “Ъ” «"Дачную амнистию" растянут еще на два года».