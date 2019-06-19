Райффайзенбанк продолжает выдачи кредитов в рамках программы льготного кредитования МСБ по ставке 8,5%

Райффайзенбанк продолжает активно развивать государственную программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и выдавать льготные кредиты в рамках этой программы. Ставка по таким кредитам может составлять максимум 8,5%.
Инвестиционную сделку в рамках программы заключила с Райффайзенбанком Группа Компаний ВИК. Компания получила инвестиционный кредит на сумму 600 млн рублей и сроком на пять лет. Денежные средства будут направлены на строительство склада класса А в Московской области. Сделка была реализована в сжатые сроки, что было продиктовано потребностями клиента.
«Райффайзенбанк активно участвуетв программе выдачи льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, стремясь предоставить лучшие условия нашим клиентам. Цель запущенной правительством инициативы – обеспечить предпринимателей доступными кредитными ресурсами и дать толчок росту экономики России, так как льготные кредиты могут выдаваться для реализации проектов в приоритетных отраслях. Мы уверены, что поддержка программы льготного кредитованияМСБ позволит нам увеличить клиентскую базу и активы, которые по итогам прошлого года показали рост на 60%», - прокомментировал Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка.
Программа поддержки малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2019 года. Кредиты по льготной ставке 8,5% могут выдаваться предприятиям, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях, кредит можно получить на инвестиционные цели (до 1 млрд рублей и сроком до 10 лет) и пополнение оборотных средств (до 500 млн рублей на три года).
Группа Компаний ВИК создана в 1990 году и является лидером на российском рынке ветеринарной фармацевтики, а также крупнейшим российским производителем ветеринарных препаратов. Ассортимент выпускаемой продукции содержит более 250 наименований разных фармакотерапевтических групп, десять продуктов выпускаются по патентам и являются инновационными.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.