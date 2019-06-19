В Алтайском крае начал работу девятый по счету форум для аграриев «День сибирского поля — 2019»

Крупнейший в Сибири агропромышленный форум «День сибирского поля» проходит в Алтайском крае с 2011 года. В 2018-м участие в мероприятии приняли более 28 тыс. человек, что в 1,9 раза больше предыдущего года и в 7 раз больше, чем в 2011 году. Сегодня в числе участников 270 крупных промышленных компаний Сибирского федерального округа и других субъектов России, агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также инорегиональные и иностранные компании. Отдельная экспозиция отведена под технику и оборудование Алтайского кластера аграрного машиностроения. Алтайские производители представят на форуме порядка 20 новинок техники.



Основная цель форума — обсуждение перспектив развития агропромышленного комплекса, внедрение инновационных технологий и новых методов работы в отрасли, развитие сельскохозяйственного машиностроения, а также обеспечение продовольственной безопасности. Традиционно мероприятие проходит при поддержке правительства Алтайского края и Министерства сельского хозяйства РФ.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, приехавший на встречу с сибирскими аграриями, отметил значимость форума и сообщил, что для Сибирского федерального округа в министерстве разрабатывают дополнительные меры господдержки, которые будут носить стимулирующий и компенсационный характер. «При совершенствовании мер господдержки стоит задача применить регионализацию. В связи с этим для регионов Сибири мы готовим дополнительные меры господдержки. Сегодня мы не только об этом поговорим, но и примем решение»,— отметил замминистра.

Развитие экспорта — одна из приоритетных на сегодняшний день задач, пояснил в своем обращении к аграриям полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. «У нас огромный экспортный потенциал. Регион может осуществлять поставки не только продукции сельхозпереработки, но и зерна в том числе. Есть определенные барьеры с точки зрения логистики вывоза, но это техническая сторона вопроса, которая решаема, если мы соорганизуемся»,— подчеркнул полпред.

Между тем Виктор Томенко обратился к федеральному руководству от сибирских регионов с готовым предложением: ввести дифференцированный подход к размеру компенсаций на транспортировку продукции АПК с учетом удаленности региона от рынка сбыта. «Многое сделано для развития экспорта в рамках постановления правительства Российской Федерации №1104. Однако мы хотели продолжить разговор о том, что размер компенсации затрат на транспортировку продукции АПК должен дифференцироваться в зависимости от удаленности региона от рынка сбыта. Такой же подход предлагаем реализовать и в рамках постановления №406, предусматривающего установление льготных тарифов на перевозку зерна»,— высказал свое предложение Виктор Томенко и попросил полпреда его поддержать. «Мы знаем, что вы занимаетесь этой темой. Для регионов Сибири она очень важна»,— подчеркнул губернатор Алтайского края.

Агропромышленный комплекс региона занимает ведущие позиции в России, ежегодно наращивая экспортный потенциал. Так, по данным правительства Алтайского края, в прошлом году за пределы страны регион экспортировал агропромышленную продукцию более чем на $200 млн (в 2017 году экспорт составил $188 млн). География поставок также расширяется за счет вовлечения стран дальнего зарубежья.

Директор ЗАО «Назаровское» Валерий Исаев, принявший участие в форуме в составе делегации Красноярского края, отметил, что на мероприятии аграрии смогли почерпнуть не только информацию о существующей господдержке, рассказать о региональных проблемах отрасли АПК, пообщаться с коллегами, но также изучить технические и технологические новинки для сельскохозяйственной отрасли. «Сегодня здесь вместе со мной работают специалисты нашего сельхозпредприятия, которые осматривают новые образцы техники, а также технологии, которые мы могли бы взять на вооружение. Ранее мы уже приобретали здесь тракторы Claas Jaguar и погрузчики Manitou»,— рассказал участник форума из Красноярского края.

Площадка агропромышленного форума «День сибирского поля — 2019» будет работать два дня — 19 и 20 августа, место проведения — Сибирский агропарк. В рамках мероприятия состоятся показы техники и оборудования, пройдет обширная деловая программа, в том числе 15 семинаров, конференций и совещаний.