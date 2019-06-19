Арендодателям выписывают «налог на туристов» в частном порядке

Россиян, которые сдают свое жилье туристам, могут обложить курортным сбором. Об этом изданию «Известия» сообщил глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Там уверены, что это уравняет в правах отели и так называемый частный сектор. Сейчас «налог на туристов» платят только юрлица. Курортный сбор действует, в частности, в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Размер платежа устанавливается местными властями, при этом он не должен превышать 100 руб. с человека в сутки.

«Коммерсантъ FM» выяснил у частных арендодателей, как новый сбор может повлиять на их бизнес.

Яна Александрова, арендодатель из Алтайского края: «Если обяжут, мы не будем сдавать квартиру, станет невыгодно. Если будет введен налоговый сбор, то поток клиентов наверняка снизится, и аренду придется прекратить. Между тем, в Алтайском крае низкий уровень зарплат, но очень высокие коммунальные платежи. Я думаю, что на рынке останутся те, кто живет этим». Галина Петрова, арендодатель из Республики Крым: «Мы берем патенты, если требуется. Я инвалид второй группы, мне нужно дорогущее лекарство, а я не могу, получается, даже сдать свое жилье. Хоть какой-то был спрос на него по такой цене. Финансовое положение сложное. Поэтому туристов тут нет, все говорят, что лучше отдыхать в Китае, Турции, потому что там дешевле, а условия лучше». Ксения Иванова, арендодатель из Сочи: «Наверное, немножко поднимется цена из-за этих сборов. Ведь 100 руб. с человека в сутки тоже немало. У нас не такая огромная гостиница, чтобы иметь такой высокий доход. Это маленькая студия, и она сдается не так, как гостиница, там не такие цены, не такой наплыв людей. Иногда она даже пустует. Наплыва у меня нет абсолютно. У нас курортный город. Чем еще здесь заняться? У нас что заводы есть, какие-то фабрики? У нас торговля и курорт, больше нам нечем здесь заняться».

Идея взимать курортный сбор с частного сектора появлялась и раньше. Два года назад собственников жилья включали в список тех, кто платит так называемый «налог на туристов» — законопроект даже прошел первое чтение в Госдуме. Предполагалось, что следить за уплатой сбора будут налоговая служба и местные власти. Но потом частников из документа исключили из-за высоких затрат на администрирование.

Оправдают ли себя поступления от курортного сбора в таком варианте, действительно сказать сложно, отметил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин: «Сейчас в ряде регионов эксперимент по курортному сбору продолжается. В основном все регионы приняли решение сократить размер сбора, а Крым даже отменил его. Средний размер сбора варьируется от 10 до 50 руб. за один день пребывания. Оплачивается он, как правило, по окончанию путешествия туристами непосредственно объектом размещения. Получается, что частные гостиницы, частный сектор зачастую не платят этот налог.

Официальный же гостиничный бизнес находится в неравных условиях.

Между тем, возникает вопросы эффективности такого сбора, его администрированием. В основном деньги идут на реконструкцию, реновацию туристических объектов. Конечно, многие регионы как раз жалуются на то, что администрирование тоже составляет немалые деньги. Поэтому здесь, я думаю, по итогам эксперимента будут сделаны выводы о его дальнейшем внедрении в других регионах».

Эксперимент по взиманию курортного сбора должен завершиться в 2022 году.

Юлия Жданова