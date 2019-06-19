ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о защите воинских захоронений

Заксобрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект об увековечении памяти погибших при защите Отечества. Документом предлагается дать полномочия регионам принимать собственные законы для защиты воинских захоронений. Субъекты Федерации смогут оперативно реагировать в случае возникновения конфликтных ситуаций и не допустить новых «строек на костях», сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Помимо этого, законопроект содержит идею «исторического сервитута» и обязывает собственника земельного участка восстанавливать и содержать воинские захоронения, расположенные на этой территории. При этом все исторические артефакты, за исключением оружия, личных вещей, наград погибших героев, найденные на полях сражений, предлагается в обязательном порядке возвращать поисковикам. Как пояснили разработчики документа, это необходимо для создания патриотических экспозиций и музеев.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что депутаты ЗакСа приняли законопроект, позволяющий городским властям резервировать землю для создания новых воинских захоронений и вести их реестр.