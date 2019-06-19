Генпрокуратура и ВККС проверят жалобу автоконцернов на кубанские суды

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эдуард Селезнев попросил прокуратуру Краснодарского края проверить доводы мировых автопроизводителей в их жалобе на краснодарские суды: якобы служители фемиды вовлечены в мошеннические схемы, связанные с выплатами компенсаций потребителям за неисправные автомобили. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ Генпрокуратуры, направленный в адрес «Хёндэ Мотор СНГ».

Также проверку судов проведет квалификационная коллегия судей Краснодарского края, это следует из письма заместителя председателя ВККС Елены Грачевой, адресованного «Хёндэ Мотор СНГ». Госпожа Грачева просит региональную коллегию проинформировать управление президента по вопросам противодействия коррупции и ВККС о результатах рассмотрения жалобы концернов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань” ранее Высшая квалификационная коллегия судей вернула автоконцернам жалобу на действия судов Краснодара. Зампредседателя ВККС Елена Грачева объяснила отказ тем, что в жалобе отсутствуют вопросы, относящихся к компетенции коллегии.

Производители Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar предоставили ФСБ России информацию о том, что жители Краснодарского края приобретают автомобили, а затем подают иск в суд о якобы наличии в нем дефектов. Суд удовлетворяет иск, присуждая истцам компенсации в несколько раз превышающие стоимость самой иномарки. Автоконцерны говорят о подобной практике в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском судах Краснодара. По их словам, судебные экспертизы якобы проводят одни и те же специалисты, а истцы и судьи имеют непроцессуальные контакты. Данная схема, по словам авторов жалобы, работает на Кубани с 2016 года.

Андрей Ульченко