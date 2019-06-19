У МТРК «Краснодар» новый руководитель

На пост руководителя городского телеканала «Краснодар» заступил Максим Жмутский, пишет «Кубань 24». На этом посту он сменил Елену Золотову, возглавлявшую телеканал с 2017 года. До нее руководителем МТРК «Краснодар» был Александр Палазов. Максима Жмутского представил коллективу по поручению главы кубанской столицы Евгения Первышова вице-мэр города по связям с общественностью Виталий Косенко. На встрече также присутствовал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Ранее Максим Жмутский являлся пресс-секретарем мэра Геленджика. В дальнейшем он работал в пресс-службе краевой администрации.

Марат Бабаев