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У МТРК «Краснодар» новый руководитель

На пост руководителя городского телеканала «Краснодар» заступил Максим Жмутский, пишет «Кубань 24». На этом посту он сменил Елену Золотову, возглавлявшую телеканал с 2017 года. До нее руководителем МТРК «Краснодар» был Александр Палазов. Максима Жмутского представил коллективу по поручению главы кубанской столицы Евгения Первышова вице-мэр города по связям с общественностью Виталий Косенко. На встрече также присутствовал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Ранее Максим Жмутский являлся пресс-секретарем мэра Геленджика. В дальнейшем он работал в пресс-службе краевой администрации.

Марат Бабаев


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