Единство времени

В Gucci Garden, расположенном на флорентийской площади Синьории, обновили экспозицию. Куратором снова выступила Мария Луиза Фриса продолжающая исследовать архивы итальянского Дома. Геральдика, коды, мифические существа, герои массовой культуры – во вселенной Gucci, обустраиваемой ныне креативным директором Алессандро Микеле, есть за чем наблюдать.

В июле 2006-го года 21-летняя Кира Найтли прибыла в лондонский кинотеатр "Одеон" — там давали премьеру ленты "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" — в платье Gucci. Золотое, с открытой спиной (глубокое декольте тоже имелось) и выложенным заклепками широким поясом — то был абсолютный хит, который по сей день особняком стоит в списке нарядов британки, а она, скажем прямо, их переносила немало.

Актриса, правда, не стала оставлять вещицу себе: Найтли еще в юные годы обзавелась привычкой отдавать вещи — в частности те, что точно не планировала надевать во второй раз, — на благотворительность. Так что уже через неделю после премьеры наделавшее шуму платье работы тогдашнего креативного директора Фриды Джаннини улетело с молотка. Но, к счастью, не то чтобы исчезло бесследно: неотличимого "двойника" теперь можно встретить во флорентийском Палаццо делла Мерканца, где буквально неделю назад обновили экспозицию музея Gucci.

На помощь Алессандро Микеле вновь пришла куратор Мария Луиза Фриза с ее вдумчивым, деликатным подходом. Никакой хронологии: настоящее неотделимо от прошлого — в точности как в сегодняшних коллекциях Gucci.

Так что вместо деления на десятилетия — разбросанные по двум этажам шесть комнат, каждая из которых носит ярко выраженный индивидуальный характер. Первая – Dtournement (сам термин, «высвобождение», Микеле заимствовал у сторонников ситуационизма), здесь собраны вещи с фирменной монограммой, одним из самых харизматичных мотивов в истории моды, как резюмирует Фриза.

Здесь же — селфи-стена (впрочем, все пространство Gucci Garden — настоящий «инста-пойнт»), на которой японская художница Юко Хигучи изобразила диковинное создание. Сама Юко говорит, что это дракон, протягивающий посетителю цветок, перевязанный фирменной красно-зеленой ленточкой (на рисунке запросто запросто прослеживаются и другие важные для дома «коды», будь то тигр или змея).

Дальше — Bagology, отданная под сумки. Шутка ли: целая стена наглядно «инструктирует» визитеров, как правильно носить вожделенные аксессуары — в руке, на плече, на поясе. Инициированная темой путешествий Cosmorama — пристань разного рода «клади»: от дорожных сумок и чемоданов до, например, корзины для пикника.

Ouroboros — переход от деталей (хотя некоторые из них так самодостаточны, что даже странно использовать это определение) обратно к одежде; на одной территории сталкиваются взгляды трех креативных директоров модного дома — Тома Форда, Фриды Джаннини и Микеле. Как показывает и доказывает комната, их видение — вовсе не взаимоисключающее; каждый по-своему склонен к эксцентрике (чего стоят одни только фордовские джинсы с перьями!).

Cosmic Colours — ода насыщенным оттенкам зеленого, красного, желтого и синего, с которыми любит работать Алессандро. И это наглядно видно на примере пестрого бомбера с буквами EHJ на спине — одну из последних мужских коллекций Микеле посвятил другу марки и завзятому любителю той самой пестроты Элтону Джону.

Финал небольшого путешествия — Jardin d'Hiver, эдакий зимний садик (ощущение поддерживают рассыпавшиеся по стенам изображения цветов и других почти что сказочных растений), где под стеклами, напоминающими птичник (это неспроста: птицы тут — основной мотив, будь то рисунок на платке или время от времени транслируемые на стены изображения пернатых) притаились разного вида диковинки, от алой туфельки с квадратным носком до столовых приборов.

Чтобы усилить впечатления от увиденного, останется только заглянуть в камерную остерию, где по-прежнему правит бал неоднократно отмеченный «мишленом» шеф Массимо Боттура, и в магазин подарков — там теперь в числе прочих сокровищ можно купить карту Флоренции с любимыми местами Алессандро — на случай, если вам не захочется заканчивать экскурсию.

Яна Лукина