Российский бизнес получил доступ в Венский арбитраж

Российские бизнесмены теперь могут судиться в Венском арбитраже — такое решение принял Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте. Этот суд сможет рассматривать споры между российскими и иностранными компаниями, а его решения по таким делам должны будут исполняться на территории России. Вена стала вторым международным арбитражем, получившим такой статус: первым был Гонконгский третейский суд.

У российского бизнеса теперь есть еще один инструмент для разрешения споров, отметил специалист по международному арбитражу компании Mannheimer Swartling Константин Рябинин: «Очень долгое время в России такие споры не были подсудны международному коммерческому арбитражу и должны были разбираться в государственном суде. Стороны всячески пытались переметнуться в другие юрисдикции для того, чтобы иметь возможность разрешать свои корпоративные сборы именно путем арбитражного разбирательства.

То, что у нас теперь появился Венский арбитраж, — это хорошая новость для тех сторон, которые все-таки рассматривают Россию как место, в котором они хотели бы вести подобные разбирательства.

Кроме того, в последнее время российский бизнес уходит из-под юрисдикции LCIA — Лондонского арбитражного суда. Делает он это, во-первых, вследствие всяких политических причин, а, во-вторых, из-за того, что это было дорогим удовольствием. Я думаю, что в этой связи многие конкуренты ищут возможности захватить этот рынок».

В арбитражном суде стороны сами могут выбирать экспертов, которые будут рассматривать их спор, а разбирательства проходят быстрее. Решения арбитража обязательны для исполнения, не могут быть обжалованы и действуют в большинстве стран мира.

Венский арбитраж — один из самых авторитетных судов, при этом он считается сравнительно недорогим. Это важный фактор при выборе площадки для разбирательства, отметил юрист-международник Дмитрий Романенко: «Это стоит дорого, и, конечно, это во много раз дороже рассмотрения дела, скажем, в государственном арбитражном суде. Если там у нас максимальная пошлина по любой сумме иска — 200 тыс. руб., то в в коммерческих арбитражах Гонконга, Стокгольма, Парижа и Лондона могут быть колоссальные затраты на рассмотрение. Ведь, в любом случае, речь сразу идет о привлечении международной юридической фирмы. Соответственно, пошлины там рассчитываются в зависимости от цены иска, и они получаются гораздо более высокими, чем установленные, скажем, российским законодательством. Площадка того или иного коммерческого арбитража выбирается либо какими-то всевозможными транснациональными группами, либо очень богатыми людьми, так как все сопутствующие процедуры весьма дороги. То есть это не для каких-то небольших компаний или бизнеса, ведущего деятельность, скажем, только внутри страны».

Пока официальных заявок от других международных арбитражей на право работать в России нет. Но в профессиональном сообществе поговаривают, что следующим аккредитацию может получить немецкий арбитраж.

Светлана Белова