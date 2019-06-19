Распоряжение президента о зонах затопления в Нижегородской области не выполнено

Нижегородская область стала «самым отстающим» регионом в вопросе определения границ зон подтопления и затопления в зоне ответственности Верхне-Волжского бассейнового водного управления. Об этом заявил глава областного министерства экологии и природных ресурсов Денис Егоров на заседании комитета по экологии в региональном заксобрании.

По его словам, существует распоряжение президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым всем субъектам РФ до конца 2019 года предписано установить границы зон подтопления и затопления. В Нижегородской области эта работа не начиналась. «В 2018 году нам удалось составить и утвердить в Федеральном агентстве водных ресурсов график работ, рассчитанный до 2025 года. Однако средств из областного бюджета на проведение этих работ, несмотря на многократные просьбы, мы так и не получили. Буквально не давно, в рамках совещания по вопросы строительства низконапорного в миприроды РФ нам опять напомнили, что мы самый отстающий регион»,– отметил министр.

Он также сообщил, что в настоящее время министерство выступило с инициативой перераспределить средства, запланированные в бюджете на строительство берегоукреплений в Городецком районе. «В настоящее время проект гидроузла проходит последние доработки, в нем уже предусмотрены компенсационные мероприятия по берегоукреплению. Если решение о строительстве будет принято, то при наличии федерального финансирования у нас отпадет необходимость тратить на берегоукрепления деньги из областного бюджета. Их можно направить на выполнение работ по определению границ зон подтопления и затопления»,– считает Денис Егоров.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение внести на рассмотрение профильного комитета проект поправок в бюджет, касающихся перераспределения средств. Планируется, что бюджетный комитет рассмотрит их 20 июня 2019 года.

Андрей Репин