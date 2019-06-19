На Кубани запретили ввоз абрикосов из Турции и апельсинов из Египта

В морском порту «Туапсе» предотвратили ввоз в Россию трех партий зараженных абрикосов. Вес запрещенной к ввозу продукции, прибывшей из Турции морским транспортом, составил более 51 тонны. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, в абрикосах обнаружили живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentallis Perg).

Днем ранее в морском порту «Новороссийск» запретили ввоз в страну из Египта партию апельсинов из весом 107 тонн. В них нашли средиземноморскую плодовую муху в живом состоянии. «В текущем году это не первый случай обнаружения средиземноморской плодовой мухи в апельсинах, прибывших из Египта. В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории РФ зараженные апельсины запрещены к ввозу в страну», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

Василий Хитрых