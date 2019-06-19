В Ленобласти истекает «водная амнистия»

В Ленинградской области истекает «водная амнистия» в период действия которой можно легализовать несанкционированные подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, амнистия была объявлена в апреле прошлого года, около 900 человек воспользовались возможностью легализовать подключения без штрафов. Больше всего заявок поступило от жителей Подпорожского, Выборгского и Лужского района.

С 1 июля собственников, имеющих незаконные подключения к сетям, ожидают штрафы и отключения.