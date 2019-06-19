Андрей Травников выступил с ежегодным инвестпосланием

В своем докладе «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области» губернатор определил вектор движения региона в рамках привлечения финансирования, отметив, что все правительство должно над этим поработать.

Сегодня привлечение инвестиций — ключевое направление работы губернатора и правительства Новосибирской области, однако это не самоцель, подчеркнул Андрей Травников. «Без постоянного роста объема инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Только при положительной инвестиционной динамике будут появляться новые социальные объекты, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, конечно же, создаваться новые производства и рабочие места и, соответственно, улучшаться уровень благосостояния жителей нашего региона. Поэтому, несмотря на неплохие результаты исполнения процедур инвестиционного стандарта, наша задача — улучшение инвестиционного климата в регионе. И решать ее предстоит всем областным исполнительным органам власти, органам местного самоуправления, конечно же, при активном участии новосибирского предпринимательства и бизнес-сообщества»,— отметил глава региона.

По его словам, за прошедший год на Совете по инвестициям было рассмотрено 11 новых инвестиционных проектов на сумму более 36 млрд руб. На трех заседаниях комиссии по господдержке было рассмотрено 28 инвестпроектов с совокупным объемом инвестиций более 52 млрд руб. Ежегодно на государственную поддержку инвесторов выделяется более 1 млрд руб. В 2018 году господдержку получили 34 инвестора, общий объем финансирования составил 501,3 млн руб. Из них 197,4 млн руб. — субсидии, 303,9 млн руб. — налоговые льготы. Поддерживаемые проекты в 2018 году обеспечили 6,5 млрд руб. инвестиций. Объем налогов по этим проектам в 2018 году составил около 1,6 млрд руб., что в 3 раза превышает объем предоставленной господдержки.

Андрей Травников напомнил, что в марте 2019-го была утверждена новая Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. Документ определяет важнейшие направления развития региона, а также включает в себя инвестиционный портфель из 51 проекта на 137 млрд руб. и инфраструктурный план, состоящий из 74 проектов на 371 млрд руб. Их реализация — один из ключевых показателей эффективности стратегии.

Чтобы их успешно реализовать, нужно постоянно улучшать инвестиционный климат области по всем направлениям Национального инвестиционного рейтинга. Системная работа позволила региону за три года подняться с 57 места (в 2015-м) на 19-е — в 2018 году. В этом году область сохранила свои позиции в двадцатке лидеров, вновь заняв 19 место, улучшив при этом интегральный индекс на 11,7 балла.

В числе значимых инвестиционных проектов, поддержанных правительством Новосибирской области и завершенных в 2018 году: строительство компанией «Сибирская Нива» животноводческого комплекса в селе Елбань (Маслянинский район), тепличного комплекса «Толмачевский» (Новосибирский район), спортивно-оздоровительного комплекса «Армада-клуб» (в Краснообске), создание участка розлива инъекционных препаратов компании «Вектор-Биальгам» (в наукограде Кольцово). Компания «Элтекс» запустила в Новосибирске производство телекоммуникационного оборудования. Последние два проекта входят в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области.

В настоящее время продолжается реализация таких крупных проектов, как создание оптово-распределительного центра «Русагромаркет», фабрики по производству мяса утки «Улыбино», завода по производству мяса индейки «Инд-Сибирь», тепличного комбината «Обской», высокотехнологичного автоматизированного логистического центра «Катрен», производственно-логистического комплекса «ИЭК НСК», логистического комплекса «X5 Retail group», Новосибирского картонно-бумажного комбината. Из проектов программы реиндустриализации продолжается реализация инвестиционных проектов СКТБ «Катализатор» и компании «Ангиолайн» на территории Биотехнопарка в Кольцово.

Также в регионе начато строительство многофункциональной ледовой арены, продолжается возведение регионального центра волейбола, возобновлена работа по проекту перинатального центра, активно привлекаются инвесторы в созданные территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР «Линево» и «Горный».