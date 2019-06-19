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Около 22% жителей Свердловской области страдают ожирением

Примерно 22% жителей Свердловской области имеют избыточный вес. Об этом сообщила специалист регионального центра медицинской профилактики Жанна Максимова.

«Около 22% жителей региона страдает ожирением, это каждый четвертый свердловчанин и каждая пятая свердловчанка»,— рассказала госпожа Максимова (цитата по ТАСС). По ее словам, причинами избыточного веса могут стать генетические особенности, недостаток сна, нерациональное питание, низкая физическая активность, а также стресс и депрессия.

Екатерина Аверина


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