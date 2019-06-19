Количество вынужденных переселенцев в мире достигло рекордных 70,8 млн человек

Совет ООН по делам беженцев опубликовал отчет по итогам 2018 года, согласно которому число вынужденных переселенцев в мире достигло 70,8 млн человек. Это рекордно высокий показатель за почти 70-летнию историю наблюдений, на 2,3 млн человек больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем 20 лет назад.

Только в прошлом году число вынужденных переселенцев пополнили 13,6 млн человек. Таким образом, каждую минуту в 2018 году 25 человек были вынуждены покинуть свой дом из-за притеснений, насилия, преследований или войны. Вернулись же в регионы или страну своего рождения за прошлый год лишь 2,9 млн человек. Как отмечается в докладе, почти две трети от 70,8 млн — 41,3 млн — это переселенцы внутри одного государства.

Официально же статус беженцев по итогам 2018 года имеют 25,9 млн человек, 5,5 млн из которых — палестинские беженцы. Развитые страны приняли у себя только 16% беженцев, в то время как 6,7 млн из них оказались в наименее развитых странах. Лидерами среди стран, откуда бежало больше всего человек, признанных беженцами, в 2018 году стали Сирия (6,7 млн), Афганистан (2,7 млн) и Южный Судан (2,3 млн). В пятерку также вошла Мьянма (1,1 млн), откуда были вынуждены массово бежать представители народа рохинджа.

Кирилл Сарханянц