Алексей Текслер завел аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Врио губернатора Алексей Текслер зарегистрировался в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом он сообщил на официальной странице в Instagram. Глава региона отметил, что в режиме онлайн будет следить за тем, как скоро реагируют чиновники на жалобы жителей в соцсетях.

Алексей Текслер в публикации выразил недовольство бездействием чиновников в регионе. «Заматывают, волокитят принятие даже самых простых решений. Что тут говорить, если поставить лавочку в парке просят губернатора. Получается, мэр не знает потребности жителей города. Или просто закрывает на все глаза», - возмутился господин Текслер. Он поручил чиновникам повысить скорость реагирования на обращения жителей, в том числе из социальных сетей.

Врио губернатора Алексей Текслер завел аккаунт в Instagram в марте. Сообщалось, что страницу он ведет лично, но иногда контент публикуют его подчиненные с хештегом #КомандаТекслера. Сейчас в Instagram у Алексея Текслера 103 тыс. подписчиков.