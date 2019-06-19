«Коммунисты России» выдвинули список кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана

Татарстанское отделение «Коммунистов России» выдвинуло партийный список из десяти кандидатов для участия в выборах в Госсовет республики. Партсписок возглавил первый секретарь отделения Альфред Валиев. Второе место получила лидер коммунистов в Набережных Челнах Татьяна Гурьева. Замыкает первую тройку секретарь чистопольского горкома Дмитрий Новиков.

Господин Валиев сообщил “Ъ-Казань”, что «Коммунисты России» также выдвинули шесть кандидатов в одномандатных округах. Из них пять — в Казани, а госпожу Гурьеву — в Набережных Челнах. «Коммунистам России» для регистрации на выборах необходимо будет собрать подписи в свою поддержку. Для партийного списка — около 15 тыс. подписей, в округах — по 1,8 тыс.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах. Проходный барьер по партспискам составляет 5%.

В настоящее время списки кандидатов выдвинули шесть партий. Кроме «Коммунистов России», это КПРФ, ЛДПР, а также Партия ветеранов России, Российская партии пенсионеров за социальную справедливость и партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”