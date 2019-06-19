В Татарстане насчитывается 499 без вести пропавших человек

В Татарстане зарегистрировано 499 без вести пропавших человек, из которых почти четверть могли стать жертвами преступлений. Такие данные привели в МВД по Татарстану.

По факту исчезновения 204 человек возбуждены уголовные дела. Такое решение принимает Следком, если после розыскных мероприятий не удается определить местонахождение пропавшего, а в его исчезновении находят признаки преступления.

Среди 499 человек — 21 детей и подростков. Все они исчезли в период с 1998 по 2010 годы. Точно установлено, что девять несовершеннолетних сбежали из семей, интернатов или опекунов, по факту исчезновения остальных 12 в правоохранительных органах ведется расследование уголовного дела.

“Ъ-Казань”