Правительство региона предложило новому гарантирующему поставщику выкупить долги у МРСК Урала

Правительство Челябинской области предложило новому гарантирующему поставщику электроэнергии ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт», совместное предприятие ПАО «Фортум» и АО «Энергосбытовая компания “Восток”») выкупить дебиторскую задолженность, накопленную населением и предприятиями региона, у МРСК Урала. С соответствующим заявлением на пресс-конференции, посвященной передаче полномочий гарантирующего поставщика в Челябинской области, выступил и.о. вице-губернатора Сергей Шаль.

«Может быть, компании между собой договорятся, и “Уралэнергосбыт” заберет дебиторскую задолженность у МРСК. МРСК не нужно будет содержать службу сбыта в своем штате. “Уралэнергосбыт” в одной квитанции выставит уже текущее потребление и долг. Это может здорово оптимизировать работу, и у людей не будет возникать вопросов, какой инстанции оплачивать долг»,- обратился к руководителям «Уралэнергосбыта» и МРСК Урала Сергей Шаль. При этом и.о. вице-губернатора отметил, что, как правило, дебиторская задолженность выкупается по заниженной стоимости. «Вопрос покупки долга – это вопрос торга. Долги, как правило, по номиналу не покупаются. Если долг сформировался за три месяца или полгода, это один дисконт, потом больше. Приличные компании это ставят в резерв, и потом списывают по результатам хозяйственной деятельности»,- добавил Сергей Шаль.

Генеральный директор «Уралэнергосбыта» Александр Батраков заявил, что компания готова рассмотреть этот вариант преемственности. «Коллеги из МРСК Урала с таким предложением к нам не обращались, но, если такое обращение поступит, мы готовы его рассмотреть»,- сказал господин Батраков.

По словам заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг МРСК Урала Дмитрия Вялкова, дебиторская задолженность населения и предприятий Челябинской области перед компанией составляет «несколько миллиардов рублей». Точную сумму господин Вялков пообещал назвать после завершения работы компании в статусе ГП. Для возвращения долгов в структуре МРСК Урала будет создан специальный отдел. Дмитрий Вялков подчеркнул, что компания может продать дебиторскую задолженность только по номиналу, варианты с дисконтами для «Уралэнергосбыта» рассматриваться не будут. «Наше желание – передать долги по номиналу. Все деньги, которые крутятся на рынке электроэнергии, это деньги потребителей, я не считаю, что мы должны торговаться за эти деньги. Тем более что, эти деньги должны в конечном итоге дойти до генерирующих и сетевых организациях, на эти деньги содержится вся инфраструктура. Если по номиналу продавать, мы готовы рассмотреть предложение. Если это дисконт в расчете на платежеспособность населения, допустившего такую просрочку, предложение со стороны нашей компании не может быть принято»,- ответил на предложение Сергея Шаля Дмитрий Вялков.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 июля в статусе гарантирующего поставщика в Челябинской области начнет работать ООО «Уралэнергосбыт». Совместное предприятие ПАО «Фортум» и ЭК «Восток» стало победителем конкурса Минэнерго РФ. Для получения статуса ГП компания оплатила 100% долгов предыдущего обладателя статуса – ПАО «Челябэнергосбыта» - перед поставщиками оптового рынка электроэнергии. Общий размер задолженности составлял 4,8 млрд руб.

Напомним, «Челябэнергосбыт» лишили статуса в июне 2018 года. Временным ГП с 1 июля стала «МРСК Урала». По заявлению этой компании 1 апреля Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении «Челябэнергосбыта» первую процедуру банкротства – наблюдение.