«Снижение средних метражей демонстрировали все сегменты жилой недвижимости»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина — о том, почему на первичном рынке Москвы, уменьшился средний метраж продаваемых квартир.

Средний метраж продаваемых квартир, сосредоточенных на первичном рынке Москвы, претерпел небольшие изменения и составил чуть более 55,5 кв. м. По сравнению с данными на начало года снижение составило 5%, на тот момент площадь реализуемых квартир в новостройках Москвы составляла почти 59 кв. м. Согласно статистике агентства недвижимости «Бон Тон», данный метраж соответствует двухкомнатным вариантам, а также трехкомнатным квартирам европланировки. Разница за указанный период составляет около 3 кв. м, что нельзя назвать существенным изменением, и обусловлена она, прежде всего, пополнением рынка и выходом в продажу нового предложения. Соответственно, покупателям предоставляется возможность рассмотреть лоты с рациональной организацией пространства.

Снижение средних метражей за данный период демонстрировали все сегменты жилой недвижимости. В премиум-классе изменение составило 9%, с 97 кв. м до 89 кв. м. «Комфорт» снизился на 7%, с 54 кв. м до 50 кв. м. Средний метраж продаваемых квартир в бизнес-классе показал наименьшее снижение, на 4% — с 64 кв. м до 61 кв. м.

Как показывает статистика, наибольшим спросом на первичном рынке Москвы пользуются двухкомнатные квартиры площадью от 56 кв. м до 58 кв. м. При этом тренд по снижению площади жилья в новостройках, сформированный на протяжении последнего времени, является не столь выраженным, как раньше.

Самое сильное падение площадей, и здесь имеется в виду квартирография проектов, уже было несколько лет назад. На рынке наблюдается постепенная стабилизация показателей по среднему метражу предлагаемого жилья. Таким образом, колебания данного значения, даже при его падении, не ожидаются существенными.