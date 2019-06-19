Выборы нового депутата ЗакСа вместо умершего Павла Зеленкова пройдут в сентябре

Выборы на замещение освободившегося мандата после ухода из жизни депутата Законодательного собрания Петербурга Павла Зеленкова состоятся в сентябре. Скорее всего, это будет третье или четвертое воскресенье сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера городского парламента Вячеслава Макарова.

Напомним, что депутат ЗакСа от «Единой России» Павел Зеленков скоропостижно скончался 11 июня в возрасте 50 лет. Он был избран по одномандатному избирательному округу №21 Фрунзенского района Петербурга.