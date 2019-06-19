Суд признал банкротом агентство, размещавшее рекламу на гортранспорте Екатеринбурга

Свердловский арбитражный суд по требованию екатеринбургского МУП «Городской транспорт» признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в ООО «ГорТрансРеклама-Екатеринбург». В реестр требований кредиторов должника включена задолженность в размере 9,8 млн руб.

С 2010 года «ГорТрансРеклама-Екатеринбург» размещало рекламу на общественном транспорте Екатеринбурга. В апреле 2017 году екатеринбургсое трамвайно-троллейбусное управление (ЕТТУ) через суд расторгло контракт с предприятием и взыскал с ответчика 9,8 млн руб. По данным портала «За честный бизнес», доходы «ГорТрансРеклама-Екатеринбург» в 2017 году составили 2,1 млн руб., расходы — 119,7 млн руб.

В мае 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о ликвидации «ГорТрансРеклама-Екатеринбург». По словам управляющего партнера «ВМ-Право и Консалтинг» Владимира Чувашова, теперь запись о ликвидации компании должна быть аннулирована, поскольку заявление о ее банкротстве было подано раньше, чем ФНС приняла решение о ликвидации предприятия.

«В рамках процедуры наблюдения будет устанавливаться, есть ли у банкрота какое-то имущество, из которого могут быть удовлетворены требования кредиторов и профинансирована процедура банкротства. Если никакого имущества нет, то суд может предложить профинансировать процедуру банкротства кредитору»,— пояснил юрист. Он также добавил, что в рамках процедуры банкротства арбитражный управляющий вправе оспаривать сделки должника для того, чтобы вернуть ценные активы. Кроме того, руководитель и контролирующие лица банкрота могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по его долгам.