Из полиции уволили сотрудника за распространение видео о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Капитан МВД А. Вишняков уволен с работы за распространение в соцсетях видео катастрофы Sukhoi Superjet 100, снятое в служебной зоне аэропорта. Еще одному сотруднику, Д. Кудашову, объявлен выговор, следует из ответа МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевского.

Проверка министерства установила, что видео сняли полицейские. Господин Вишняков отправил его своим знакомым в WhatsApp, после этого запись оказалась в интернете и «вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями».

МВД уточнило, что полицейские не нарушали ни одного закона, но их поступок «противоречит требованиям к профессиональному поведению полиции и нравственно-этическим основам деятельности в правоохранительных органах».

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Ранее служба безопасности Шереметьево провела служебное расследование из-за видеозаписей катастрофы Sukhoi Superjet 100 в социальных сетях. Администрация авиаузла потребовала «строжайшим образом» наказать снимавших.

Видео было загружено на YouTube. В нем снят экран монитора компьютера. Мужчина и женщина наблюдают за происходящим на взлетно-посадочной полосе, комментируя пожар фазами: «Нормально полыхает-то» и «Сел с огоньком».

5 мая SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. Самолету пришлось вернуться в аэропорт из-за того, что в борт попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать летчики, перед приземлением разогнавшие машину. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. 14 июня МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100.

О предварительном отчете комиссии МАК, читайте в публикации “Ъ”.